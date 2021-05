Coronavirus, giornata storica in Calabria: nessun morto per la prima volta dopo 8 mesi

Nessun morto Covid oggi in Calabria, per la prima volta da oltre 8 mesi: la situazione epidemiologica migliora sempre più rapidamente nella Regione più meridionale dell’Italia peninsulare che conta 2 milioni di abitanti e oggi ha avuto appena 108 nuovi casi su 2.692 persone sottoposte a tampone. Il tasso di positività è crollato al 4,0%. Continua a diminuire anche il numero di ricoverati, che è sceso a 374 complessivi di cui appena 26 in terapia intensiva. I guariti sono stati 404, per un totale di oltre 52 mila, mentre il numero complessivo di morti è fermo a 1.120, poco più di 500 ogni milione di abitanti per il tasso di mortalità più basso in assoluto in tutt’Europa.