Roma, 18 mag. (Adnkronos) – ‘Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani coprifuoco alle 23, novità per bar, ristoranti, centri commerciali, palestre ed eventi. Il ‘rischio calcolato’ era giusto. Così l’Italia può ripartire”. Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.