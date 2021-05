Covid Francia, altri 126 morti ma giù terapie intensive e ricoveri

Sono 126 i morti legati alla pandemia registrati negli ospedali francesi nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali, dopo che per tre giorni consecutivi i decessi erano stati sotto i cento.

Notizie positive arrivano sia per quanto riguarda le terapie intensive che i ricoveri. Attualmente le persone in rianimazione a causa del Covid-19 sono 2.945, 48 meno di ieri, mentre i pazienti ricoverati sono 16.596, 179 meno di ieri.