Covid: in Lombardia 583 positivi e 23 morti, oltre 4mila guariti

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 583 nuovi positivi al Covid e 23 vittime da ieri. I tamponi processati, 16.223, portano al 3,5% il tasso di positività, che va meglio della media nazionale (3,9%). I guariti e i dimessi sono 4.583 e portano a 41.701 gli attualmente positivi nella Regione.

Scendono ancora i ricoverati: i pazienti Covid in terapia intensiva sono 479, 13 in meno rispetto a ieri, a fronte di 3 nuovi ingressi; negli altri reparti sono 2.668 (-58).