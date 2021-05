Covid India, più di 27 milioni di contagi da inizio pandemia

(Adnkronos) – Sono ormai più di 27 milioni i contagi da coronavirus confermati in India dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie hanno dato notizia di 208.921 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore e di altri 4.157 morti, un dato che torna a salire. Il bollettino riportato dal ‘Times of India’ parla di 27.157.795 contagi con 311.388 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, i casi attivi sono 2.495.591. Secondo i dati ufficiali sono 24.350.816 le persone guarite dopo aver contratto il virus.

Ieri l’India aveva segnalato 3.511 decessi e, per la prima volta da metà aprile, meno di 200.000 casi di Covid-19 (196.427) accertati nell’arco di 24 ore, ben al di sotto degli oltre 400.000 di inizio mese.