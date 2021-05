Covid Lazio, oggi 307 contagi e 10 morti. A Roma 185 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 307 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. A Roma 185 nuovi casi. “Su ricoveri e terapie intensive i dati migliori degli ultimi 7 mesi” dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi (-328) e oltre 14mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I guariti 1.260, le terapie intensive sono 155 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1%”.

Asl Roma 1: sono 67 i casi nelle ultime 24 ore e un decesso. Asl Roma 2: sono 85 casi e 2 decessi. Asl Roma 3: sono 33 casi e un decesso. Asl Roma 4: sono 5 i casi da ieri e un decesso. Asl Roma 5: sono 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un decesso. Asl Roma 6: sono 27 i casi e nessun morto. Nelle province si registrano 57 casi e si registrano 4 decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 20.796 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 933 ricoverati, 155 in terapia intensiva e 19.708 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti nella Regione sono stati 312.533 e i morti 8.165 su un totale di 341.494 casi esaminati.