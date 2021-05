(Adnkronos) – Sono 788 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio, della Protezione Civile. Da ieri si registrano altri 30 morti, che portano a 33.235 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 33.979 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 454 (-25 da ieri), con 17 ingressi del giorno. I ricoverati con sintomi sono 2.556. I casi totali in Lombardia sono 819.785.