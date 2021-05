Covid: Moratti, ‘a giugno 20 mln vaccini in Italia, il grosso a Malpensa’

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – “A giugno è previsto l’arrivo in Italia di oltre 20 milioni di dosi e il quantitativo più consistente arriverà proprio a Malpensa, da dove prenderà la volta anche del sistema sanitario lombardo”. Lo ha sottolineato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che oggi ha fatto un sopralluogo all’aeroporto di Malpensa, dove transita il 70% delle merci in Italia, per verificare i livelli di sicurezza nello smistamento dei vaccini anti-Covid all’Hub Dhl cargo City sud.

La vicepresidente ha fatto il punto sull’ultima consegna di vaccini di maggio e sugli approvvigionamenti e gli smistamenti del mese di giugno “visto che già da questa notte – ha detto – è previsto un arrivo significativo”.