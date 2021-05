Covid: nuovi casi nel milanese 212, in città 62

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – I nuovi casi di Covid19 scoperti dai tamponi in provincia di Milano sono 212 in provincia di Milano, di cui 62 in città. Sono i dati della Regione Lombardia.

A Bergamo i positivi da ieri sono 80, a Brescia 69, a Monza 64. In calo i numeri di Varese (16), Como (22) e Mantova (38). A Cremona e provincia i contagi sono 18; a Lecco 12; a Lodi 4; a Pavia 20; a Sondrio 20.