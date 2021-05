Covid: Serracchiani, ‘rivedere stop centri commerciali nel fine settimana’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La linea delle riaperture graduali e in sicurezza si sta dimostrando fondata ed efficace. Si tutela l’economia tutelando prima di tutto la salute e, questa strada che il Pd ha condiviso e contribuito a scegliere, ha bisogno di comportamenti responsabili e rigorosi. I dati sanitari in costante miglioramento e la campagna vaccinale che continua a procedere con 500mila somministrazioni giornaliere inducono a ritenere vicini nuovi allentamenti delle restrizioni necessarie a contrastare la circolazione del virus. Tra queste sicuramente va inserita la revisione dello stop dei centri commerciali nel fine settimana che naturalmente nel rispetto delle misure e dei protocolli indispensabili a garantire la sicurezza delle persone in giorni di particolare affluenza darebbe un robusto colpo di acceleratore a tutto il settore”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.