Crolla la gradinata di una sinagoga in Israele: decine di feriti, molti in gravi condizioni [FOTO e VIDEO]

Incidente con tanti feriti in una sinagoga ultraortodossa piena di gente, in Israele. Una gradinata è sprofondata durante una cerimonia religiosa per la festa di Shavuot a Givat Zeev, un insediamento in Cisgiordania alle porte di Gerusalemme. Secondo i servizi di soccorso citati da Times of Israel, vi sono 10 feriti gravi e 50-60 feriti lievi.

Le immagini del video in fondo all’articolo mostrano la gradinata piena di gente che crolla improvvisamente in quello che sembra un incidente strutturale. Non ci sarebbero persone intrappolate sotto le macerie. Sarebbero stati oltre 600 i fedeli all’interno della sinagoga al momento dell’incidente. La polizia ha reso noto che è’ in corso una evacuazione dalla zona dell’incidente e che è stata aperta un’indagine.

Due settimana fa, 45 ultraortodossi sono morti per la calca durante un affollato rito religioso sul Monte Meron.