Dal Giappone la carta igienica lunga 3 volte la Statua della libertà

Un team dell’azienda giapponese Marutomi Seishi Co. ha sviluppato un unico rotolo di carta igienica lungo circa 300 metri, il Penguin Coreless Ultra-Long, frutto di un lavoro che aveva l’obiettivo primario di ridurre i rifiuti e l’impronta di carbonio associata alla produzione, allo stoccaggio e al trasporto della carta igienica. Disponibili per l’acquisto online, due soli rotoli di Penguin Coreless Ultra-Long fornirebbero la stessa quantità di carta di 12 rocchetti tradizionali, ha precisato la società giapponese. Il metodo ideato dall’azienda, in attesa di approvazione del brevetto, ha consentito di raggiungere una lunghezza di 300 metri a rotolo, contro i circa 50 delle marche tradizionali.

Tra le innovazioni del prodotto Marutomi, l’assenza dell’anima di cartoni e la riduzione del materiale di avvolgimento. La carta, inoltre, viene trattata con un deodorante per limitare l’impatto degli odori provenienti dal tessuto.

La soluzione ultra-compatta ridurrebbe anche le emissioni di anidride carbonica associate al trasporto del prodotto in camion, dato che con un solo viaggio sarebbe possibile consegnare una quantità maggiore di prodotti.