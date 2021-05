Quoziente intellettivo altissimo: Dayaal Kaur a 3 anni è una “baby Einstein”

L’intuizione del dirigente di un asilo ha portato alla scoperta di una “baby Einstein” nel Regno Unito, per la precisione a Great Barr, a nord-ovest di Birmingham, in Inghilterra. “Non ho mai visto una bambina come lei in oltre 15 anni di attivita’“, dice il dirigente dell’asilo frequentato dalla piccola Dayaal Kaur, 3 anni. E la serie di test a cui la bimba è stata sottoposta conferma questa idea: Dayall ha un quoziente intellettivo di 142, molto vicino a quello riscontrato ad Albert Einstein, a quota 160.

Ai media locali, il padre ha spiegato che a soli 13 mesi la figlia sapeva gia’ contare fino a 15, a 14 mesi recitava perfettamente l’alfabeto e a 2 anni elencava tutti i pianeti del sistema solare. Inoltre Dayaal ama guardare film che appassionano gli adulti, riesce a partecipare attivamente a conversazioni tra grandi e ha uno spiccato senso dell’umorismo.

“Potrebbe diventare una futura leader mondiale, vincere il Nobel per la pace, o semplicemente servire caffe’ in un locale o svolgere il lavoro dei suoi sogni: gestire delle stalle nello spazio. Si tratta di sapere quello che vuole fare. Fin quando avra’ un sorriso stampato sul volto, e’ questa la cosa piu’ importante, non il suo quoziente intellettivo“, ha aggiunto il padre.