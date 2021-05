Diasorin: lancia nuovo test molecolare per l’identificazione varianti coronavirus

Milano, 21 mag. Adnkronos) – Diasorin lancia il test Simplexa Sarscov-2 Variants Direct per l’identificazione e la distinzione di quattro mutazioni del Sars-Cov-2 associate alle varianti del virus attualmente in circolazione, in modo rapido e senza necessità del processo di estrazione dell’Rna. Lo annuncia la società di diagnostica. “Il test permette di semplificare e accelerare il processo di pre-selezione dei campioni positivi che hanno bisogno di ulteriori analisi, massimizzando di conseguenza l’efficacia dei programmi di monitoraggio per la diffusione delle varianti del Covid-19 più preoccupanti”, si spiega dalla società.

‘L’identificazione di potenziali varianti del Sars-Cov-2 nei campioni risultati positivi al Covid-19 assume estrema rilevanza negli Stati Uniti, così come a livello globale, nelle attività di monitoraggio, mappatura e contrasto alla diffusione delle varianti del virus,” ha commentato John Gerace, presidente di Diasorin Molecular. ‘Siamo orgogliosi della continua attività di ricerca che stiamo portando avanti da oltre un anno contro il Covid-19 e che ci ha portato a sviluppare soluzioni innovative e di qualità in risposta alle necessità in continua evoluzione dei laboratori di tutto il mondo”.