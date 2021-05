Dl semplificazioni: Misiani, ‘sì alla velocità, ma principio legalità va tenuto fermo’

Roma, 26 mag (Adnkronos) – “Che sia necessario semplificare, sburocratizzare i progetti è senza ombra di dubbio, il Pd è impegnato in prima linea. C’è un ma, un principio di legalità che però deve sempre essere tenuto fermo quando si mette mano alle regole”. Lo ha detto Antonio Misiani a radio Immagina sulle sollecitazioni dei sindaci del Pd per velocizzare gli investimenti per le opere pubbliche.

“C’è la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, il patrimonio ambientale e paesaggistico, che è ricchezza, c’è la legalità che è impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata -ha spiegato il senatore del Pd, responsabile Economia del partito-. Benissimo un drastico intervento di semplificazione, ma troviamo un punto di caduta compatibile con la legalità, credo sia possibile. Faremo sentire la nostra voce per trovare questo punto di equilibrio”.