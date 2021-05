Roma, 13 mag (Adnkronos) – “Nel prossimi giorni arriverà in Cdm il decreto sostegni bis con 40mld da mettere in campo per la ripresa economica del Paese. Intanto stiamo lavorando per mettere a terra il prima possibile le risorse del Pnrr”. Lo ha detto Federico D’Incà a Rainews24.