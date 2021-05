Dl Sostegni bis: Piccoli Nardelli (Pd), ‘misure fondamentali per mondo cultura’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre detto che senza il rilancio della scuola e della cultura nel senso più ampio del termine non ci sarebbe stata una vera ripresa. Il lavoro svolto in commissione Cultura sta dando i suoi frutti, e in questo decreto Sostegni bis vediamo molte delle misure che come Partito democratico consideravamo fondamentali. Va dato atto al governo di aver ascoltato le molte voci che in questi mesi così difficili si sono alzate per chiedere un sostegno concreto. Inoltre è questo un decreto che contiene misure anche per lo sport, per l’editoria, per la ricerca, dimostrando una visione non solo emergenziale ma di ampio respiro”. Lo dichiara Flavia Piccoli Nardelli, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

‘Di particolare importanza – sottolinea Piccoli Nardelli – è l’introduzione di un nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo. Una riforma importantissima, che tiene conto della peculiarità di questa tipologia di lavoro, assicurando non solo adeguate tutele assistenziali e previdenziali ma prendendo atto che questo genere di lavoro è di per sé soggetto a intermittenza e discontinuità, correggendo quindi storture normative che finora impedivano a migliaia di lavoratrici e lavoratori di accedere all’indennità di malattia, alla maternità, al trattamento pensionistico. è un traguardo importante, di cui come partito democratico siamo orgogliosi”.