Roma, 19 mag (Adnkronos) – “I tempi in cui arrivano i ristori alle imprese sono determinanti. Bisogna consentire al sistema economico di rimettersi in piedi, se le aziende non ce la fanno, diventano inutili anche le riaperture. Credo che anche con il Sostegni bis si potesse fare più veloce”. Lo ha detto il senatore Pd Andrea Marcucci a L’Aria che tira su La7.