Dl Sosteni bis: Occhiuto, ‘soddisfatti per sì a proposte Fi’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – ‘Nel decreto Sostegni bis, che l’esecutivo sta per approvare, ci sono moltissime proposte di Forza Italia, le stesse che erano contenute nei documenti che abbiamo prodotto anche prima di far parte di questo governo, quando eravamo all’opposizione. Siamo soddisfatti”. Lo ha affermato Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal movimento azzurro sul decreto Sostegni bis.

‘Siamo felici del fatto -ha aggiunto- che su 40 miliardi dell’ultimo scostamento, ben 25 miliardi siano destinati alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ai commercianti, ai ristoratori. Abbiamo deciso di far parte di questo Governo proprio con l’intento di dare voce alla parte del Paese meno garantita e che più ha subito gli effetti della pandemia. Oggi diamo loro risposte concrete”.