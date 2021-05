Incidente domestico finisce in tragedia: donna muore soffocata nel vano del letto contenitore

Un incidente domestico trasformatosi in tragedia. A Venezia una donna di 55 anni è stata trovata priva di vita all’interno del vano di un letto contenitore, di quelli in cui la parte inferiore è usata per riporre la biancheria. A trovarla ormai esanime è stata la figlia. Resta da capire quale sia stata la dinamica dell’incidente. Il corpo era riverso nel vano accessibile solo dopo aver alzato la parte superiore del letto. Gli accertamenti del caso sono stati svolti dai Carabinieri di Venezia. La Procura ha intanto aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte della donna.