Dov’è il razzo cinese adesso: il LIVE tracking per seguire la traiettoria in diretta

I detriti del razzo cinese Long March 5B, utilizzato per lanciare il mese scorso il primo modulo della nuova stazione spaziale cinese, sono attualmente in orbita e dovrebbero rientrare nell’atmosfera terrestre tra poche ore, con grande incertezza sull’area di impatto. Con le sue 18 tonnellate è uno dei detriti più grandi a rientrare in atmosfera in modo incontrollato negli ultimi decenni.

La maggior parte dell’oggetto dovrebbe bruciare durante il rientro, ma è possibile che materiali particolarmente resistenti possano giungere fino a terra. E’ in ogni caso probabile che eventuali frammenti sopravvissuti all’ingresso in atmosfera cadano nell’oceano.

Dove si trova il razzo cinese adesso?

Varie Agenzie spaziali, enti e organizzazioni stanno monitorando strettamente il razzo:

Lo US Space Command aggiorna regolarmente il suo sito, space-track.org: per visionarlo è necessario creare un account per accedere alle informazioni;

La Aerospace Corporation fornisce un grafico utile che mostra la posizione corrente del razzo sulla sua pagina di previsione del rientro, e aggiorna le possibili traiettorie mentre l’oggetto si sposta;

Anche lo EU Space Surveillance and Tracking sta monitorando il rientro nell’atmosfera terrestre del grande oggetto spaziale CZ-5B R/B (2021-035B).

Ci sono anche numerosi canali YouTube che tracciano la traiettoria del vettore cinese. Eccone alcuni: