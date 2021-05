Dove sono caduti i detriti del razzo cinese, i dettagli: l’impatto alle 04:24 nell’Oceano Indiano, al largo delle Maldive

I resti del grande razzo cinese Long March 5B sono precipitati sulla Terra, nell’Oceano Indiano, vicino alle Maldive, secondo i media statali cinesi, ponendo così fine a giorni di speculazioni su dove sarebbe avvenuto il rientro dell’oggetto e la caduta di eventuali detriti. Gran parte del vettore è bruciata nell’atmosfera, hanno riferito i media cinesi, citando il Chinese Manned Space Engineering office.

Parti dello stadio del razzo Long March 5B sono rientrate nell’atmosfera alle 10:24 ora di Pechino (02:24 UTC, 04:24 ora italiana) in una posizione con coordinate di longitudine 72,47 gradi est e latitudine 2,65 gradi nord, hanno precisato le fonti cinesi.

La NASA ha criticato la mancanza di trasparenza della Cina sul rientro del razzo, affermando che le nazioni hanno il dovere di ridurre al minimo i rischi per le persone e le proprietà sulla Terra.

“È chiaro che la Cina non riesce a soddisfare gli standard di responsabilità per quanto riguarda i detriti spaziali“, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson, ex senatore e astronauta, scelto per il ruolo a marzo. “È fondamentale che la Cina e tutte le nazioni che viaggiano nello Spazio e le entità commerciali agiscano in modo responsabile e trasparente per garantire la stabilità, la sicurezza e la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali“.

Il comando spaziale statunitense ha confermato il rientro nell’atmosfera del razzo sulla penisola arabica, ma ha precisato che non era noto se i detriti avessero colpito terra o acqua: “La posizione esatta dell’impatto e la portata dei detriti, entrambi sconosciuti in questo momento, non saranno rilasciati dal Comando spaziale statunitense“, è stato spiegato in una nota.

Agenzie spaziali, enti, organizzazioni, astronomi e astrofili di tutto il mondo hanno monitorato l’arrivo del razzo spaziale Long March 5B da quando ha iniziato a perdere quota la scorsa settimana nella preoccupazione che fosse fuori controllo. È uno dei più grandi detriti spaziali a rientrare sulla Terra negli ultimi anni, tanto da spingere la Casa Bianca a invocare “comportamenti spaziali responsabili“. L’incapacità della Cina di rassicurare sulla sicurezza nel periodo precedente al rientro ha alimentato ulteriormente ansia e incertezze.

Il Long March 5B – composto da uno stadio centrale e quattro booster – è decollato dall’isola cinese di Hainan il 29 aprile trasportando modulo Tianhe, che contiene quelli che diventeranno gli alloggi di una stazione spaziale cinese permanente. Il razzo sarà seguito da altre 10 missioni per completare la stazione.

Lo stadio centrale ha perso quota dalla scorsa settimana e gli esperti hanno stimato che la sua massa si aggirava intorno alle 18-22 tonnellate.

I Long March 5 sono parte integrante delle ambizioni spaziali a breve termine della Cina, dalla consegna dei moduli e dell’equipaggio della sua stazione spaziale pianificata al lancio di sonde esplorative sulla Luna e persino su Marte. Il Long March lanciato la scorsa settimana è stato il secondo dispiegamento della variante 5B dal suo primo volo nel maggio dello scorso anno. Nel maggio 2020, pezzi del primo Long March 5B sono caduti in Costa d’Avorio, danneggiando diversi edifici, ma non sono stati riportati feriti.

I detriti derivati dai lanci di razzi cinesi non sono rari in Cina. Alla fine di aprile, le autorità della città di Shiyan, nella provincia di Hubei, hanno emesso un avviso alle persone della contea circostante per prepararsi all’evacuazione poiché si prevedeva che alcune parti sarebbero atterrate nell’area.

“Il rientro di Long March 5B è insolito perché durante il lancio, il primo stadio del razzo ha raggiunto la velocità orbitale invece di cadere verso il basso come pratica comune“, ha spiegato l’Aerospace Corporation.