Due piccoli aerei si scontrano in volo negli USA: un velivolo squarciato ma nessuno è rimasto ferito [FOTO]

Due piccoli velivoli si sono scontrati in volo vicino a Denver: un aereo è rimasto quasi squarciato a metà, mentre il pilota dell’altro è stato costretto ad aprire un paracadute per atterrare in sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: lo hanno confermato le autorità locali.

Entrambi i velivoli si stavano preparando ad atterrare in un piccolo aeroporto regionale in un sobborgo di Denver quando si sono scontrati, riporta il National Transportation Safety Board e il South Metro Fire Rescue. “Ognuno di questi piloti deve andare a comprare un biglietto della lotteria in questo momento. Non ricordo niente del genere, è straordinario“, ha dichiarato il vice dello sceriffo della contea di Arapahoe John Bartmann.