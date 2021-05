Durigon: “Per Sostegni bis ascoltare e fare sinergia con manager”

Milano, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “L’efficienza dei manager italiani saprà dare una risposta alla crisi che stiamo vivendo. Dobbiamo fare sinergie e ascoltare i manager e affidarci al loro buon lavoro per il decreto Sostegni bis”. A dirlo Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia, in occasione dell’assemblea di Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) dal titolo ‘Riprendiamoci il gusto del futuro’.

“Dobbiamo ascoltare – sottolinea – la vice dei manager: capire cosa c’è che non va e cosa c’è da migliorare affidandoci al loro buon lavoro perché queste norme ricadono sull’economia reale”.

“Lo strumento dell’incentivo – sottolinea Durigon – è uno strumento che va gestito con altri strumenti e soprattutto va potenziato la previsione delle aziende della ristrutturazione”.