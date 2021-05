E’ festa per lo scudetto dell’Inter: già in migliaia a San Siro con mascherine e distanziamento [FOTO & VIDEO]

E’ festa, anche oggi, per lo scudetto vinto dall’Inter. Sono già oltre un migliaio i tifosi della squadra milanese riunitisi fuori da San Siro, nella zona del “Baretto” e dietro la Curva Nord, per la festa scudetto in occasione della gara con l’Udinese. Tra cori, fumogeni, tamburi e bandiere, la maggior parte dei tifosi indossa la mascherina e sono discretamente distanziati, ma comunque pronti a celebrare il successo di Lukaku e compagni: sullo stadio sono stati appesi alcuni striscioni con il tricolore e il trofeo dello scudetto. Per garantire la sicurezza, le forze dell’ordine stanno bloccando l’accesso delle auto nella zona dello stadio già da Piazzale Lotto. “Ricordatevi le mascherine e il distanziamento“, è il messaggio inoltre che gli organizzatori hanno ripetuto diverse volte al megafono.

Ricordiamo che i festeggiamenti, già avvenuti due settimane fa, e criticati da ogni dove per il presunto rischio di contagi tra tifosi, non hanno avuto alcuna conseguenza sul piano epidemiologico: a Milano, infatti, si sono registrati zero morti e -97% di ricoveri 15 giorni dopo gli assembramenti per lo scudetto dell’Inter.