Eccezionale parto record: a 25 anni dà alla luce 9 gemelli, 2 in più del previsto [FOTO]

Una donna di 25 anni, originaria del nord del Mali, ha dato alla luce in un ospedale in Marocco ben 9 gemelli, 2 in più di quanto era stato previsto con le ecografie condotte sia in Mali, sia in Marocco: infatti, dopo che i medici hanno stabilito che la 25enne necessitava di cure specialistiche, il leader maliano Bah Ndaw ha ordinato che la donna fosse trasferita in Marocco il 30 marzo scorso.

La notizia è stata diffusa dal Ministro della Salute maliano, il quale ha precisato che i figli di Halima Cisse, 5 bambine e 4 bambini, sono nati con parto cesareo.