Editoria: in ‘Crisis Therapy’ di Andrea Polo le crisi d’impresa e come uscirne con la comunicazione

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Quali danni può creare una crisi di impresa e come uscirne vincitori, sapendo gestire la comunicazione in modo corretto. E’ questo il concept del nuovo libro ‘Crisis Therapy’ di Andrea Polo, in uscita con il Sole24Ore.

L’autore, esperto professionista in relazioni pubbliche e crisis management, consegna al lettore, attraverso il racconto e l’analisi di alcune delle crisi aziendali che più hanno fatto discutere negli ultimi anni: da Crocs a Telemike, da Volkswagen a Birra Corona. Nel libro si passano al setaccio errori e azioni corrette, ma soprattutto si danno gli strumenti teorici e pratici per affrontare la crisi al meglio e comunicare in modo professionale anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Perché se c’è una cosa di cui è sicuro l’autore, è che la crisi è inevitabile che arrivi, prima o poi, ed è molto raro che passi inosservata. Per reagire alla crisi e uscirne con successo è necessario rispondere prontamente e in maniera pertinente. Quindi bisogna essere preparati.

‘Crisis Therapy’ è in edicola per un mese con Il Sole24Ore a partire da domani, venerdì 28 maggio, a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano, e in libreria da giovedì 3 giugno a 14,90 euro. Il libro è disponibile anche in formato e-book dal 28 maggio a 9,99 euro su Shopping24.