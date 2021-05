Erutta un secondo vulcano in Congo: il Murara si trova vicino al Nyiragongo nel parco Virunga

Non c’è pace per la Repubblica Democratica del Congo. Dopo la violenta eruzione del vulcano Nyiragongo, iniziata il 22 maggio scorso, che ha ucciso decine di persone e portato all’evacuazione di centinaia di migliaia di abitanti dalla città di Goma, un altro vulcano è entrato in eruzione. Il vulcano Murara, che si trova vicino al Nyiragongo, nell’est del Congo, ha eruttato stamattina.

“‘E’ in corso un’eruzione del vulcano Murara, situato in un luogo disabitato nel Parco Virunga. Stiamo seguendo molto da vicino questo nuovo sviluppo“, ha riferito il portavoce del governo congolese Patrick Muyaya.

Il Murara è un piccolo vulcano, spesso considerato come un cratere secondario del vulcano Nyamuragira, uno dei due grandi vulcani con il Nyiragongo dalla forte attività vulcanica. Il Murara si trova a circa 25km dalla città di Goma e le sue colate di lava si riversano sempre nella parte settentrionale del parco nazionale Virunga, risparmiando generalmente le zone abitate.

L’area di Goma è una zona dall’intensa attività vulcanica, con sei vulcani, tra cui ci sono il Nyiragongo e il Nyamuragira, che raggiungono rispettivamente i 3.479 e i 3.058 metri.