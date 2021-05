Eruzione Etna: conclusa la fontana di lava, l’ampiezza del tremore vulcanico è in decremento

Dopo la spettacolare eruzione dell’Etna delle scorse ore, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato, alle 07:16, che “l’attività di fontana di lava al Cratere di Sud-Est (CSE) si è conclusa. La colata lavica che si espandeva in direzione SO sembra essere poco alimentata“. Dal punto di vista sismico “l’ampiezza del tremore vulcanico è in decremento, attestandosi attualmente su un livello medio. Le sorgenti del tremore sono localizzate in prossimità del Cratere di SE ad una quota di 2800-2900 m sopra il livello del mare. Il numero degli eventi infrasonici è basso. L’analisi dei dati clinometrici per l’evento parossistico ha mostrato variazioni in diverse stazioni, con valori massimi cumulati (pari a circa 1.0 microradianti) registrati alle stazioni sommitali. I dati della rete GNSS nelle ultime ore non hanno mostrato variazioni significative“.