Islanda, cambia l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall: alte e spettacolari fontane di lava visibili da Reykjavík [FOTO e VIDEO]

Si registra un cambiamento nell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nell’Islanda sudoccidentale. Iniziata il 19 marzo scorso, l’eruzione ha sempre mantenuto un ritmo costante, producendo dolci flussi di lava dalle diverse fessure eruttive che si sono aperte nella Penisola di Reykjanes. Ma nelle scorse ore, dalla fessura numero 5, si sono generate grandi e sceniche fontane di lava, come non si erano mai viste finora dall’inizio dell’eruzione.

Un esperto dell’Ufficio Meteorologico Islandese afferma che si tratta di una sorta di cambiamento di pressione che si manifesta nell’attività, che si spegne per due minuti alla volta e poi aumenta. In sostanza, si formano alte fontane di lava, poi l’attività si interrompe per due minuti e poi si generano di nuovo alte fontane di lava. Lo spettacolo è incredibile, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Le fontane di lava, che possono raggiungere altezze anche di 300 metri, sono visibili persino dalla capitale Reykjavík, a 40km di distanza.

Non si può escludere che ci siano stati cambiamenti nel flusso di magma o nella composizione chimica del magma e/o del gas.