Esercito: Palermo, inaugurato monumento ai caduti militari nelle missioni internazionali (2)

(Adnkronos) – Il monumento, installato in uno dei luoghi più ricchi di storia della città, è un “riconoscimento all’impegno dei giovani siciliani ‘ studenti e militari ‘ sui percorsi della Memoria e punto di riferimento per le Istituzioni e la cittadinanza che vogliano ricordare tutti i Caduti dal secondo dopo-guerra ad oggi”. “Di ancor più straordinaria valenza la significativa cerimonia tenutasi subito dopo a Palazzo Sclafani. Si è trattato del conferimento della cittadinanza onoraria al Reggimento ‘Lancieri di Aosta” (6°), al 4° Reggimento Genio Guastatori e al Reggimento logistico ‘Aosta”, i tre Reggimenti della Brigata ‘Aosta” di stanza in città. Alla presenza delle principali Autorità civili e militari, il Sindaco della Città, professor Leoluca Orlando, ha consegnato ai Comandanti dei tre reggimenti il più alto riconoscimento cittadino per il grande impegno profuso dai rispettivi reggimenti per la città e per il territorio, oltre che nel corso dei molteplici impegni all’estero”. Nel ricordo dell’Operazione ‘Vespri siciliani”, fino agli interventi per pubbliche calamità, per finire all’attuale operazione di controllo del territorio ‘Strade Sicure” e al prezioso supporto in contrasto all’emergenza Covid 19, il Sindaco ha espresso “parole di plauso e gratitudine per il grande spirito di servizio e di abnegazione che da sempre anima le donne e gli uomini che di quei Reggimenti vestono i colori”.

‘L’Esercito è ovviamente orgoglioso per questo tangibile segno del forte legame con il territorio, le Istituzioni e i cittadini palermitani ‘ ha commentato il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante dell’Esercito in Sicilia ‘ A nome della Forza Armata, rivolgo il ringraziamento più vivo per la sensibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale, dal Consiglio e dal Signor Sindaco in particolare, per l’apprezzatissimo gesto che premia con forza il diuturno impegno dell’Esercito, perfettamente rappresentato dai reggimenti palermitani”. Entrambe le cerimonie si sono svolte nel rispetto delle norme anti-Covid.