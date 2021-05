Enorme esplosione in un impianto petrolchimico in Iran: un morto e due feriti [VIDEO]

Un’enorme esplosione si è verificata in un impianto petrolchimico della Mobin Petrochemical Company ad Asaluyeh, nella provincia di Bushehr, nell’Iran meridionale. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nello scoppio. Il conseguente incendio è stato estinto.

Il governatore della città ha dichiarato che l’incidente si è verificato a causa dell’esplosione dei condotti di trasmissione dell’ossigeno a due aziende petrolchimiche della città. È stato istituito un gruppo di lavoro tecnico d’emergenza per indagare sulle cause dell’incidente e per chiarirne le dimensioni.

Nel video seguente, alcune immagini dal luogo dell’esplosione.