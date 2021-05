Etna in eruzione, inizia un nuovo parossismo: tremore vulcanico in aumento [FOTO & VIDEO LIVE]

Un nuovo parossismo si sta verificando questa sera, sabato 22 Maggio, sul cratere di Sud-Est dell’Etna.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, descritta nel precedente comunicato, è passata a fontana di lava. Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione ENE.

Pubblicità all’ #Eurovision, esci fuori a fumare una sigaretta e c’è Lei, l’#Etna. Ad offrirti il suo spettacolo.

Poi mi dite come finisce su Rai 1.#Sicily #Live pic.twitter.com/AGDm1o7lSz — Riccardo (@Avajambare) May 22, 2021

Il tremore vulcanico è in ulteriore aumento su valori molto alti. Le sorgenti del tremore sono localizzate in prossimità del Cratere di SE ad una profondità di circa 2.8 km s.l.m.. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è molto alto.

La rete clinometrica mostra modeste variazioni intorno a 0.1 microradianti. La rete gnss non mostra variazioni.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’attività dell’Etna in diretta: