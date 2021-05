Etna in eruzione: nuovo parossismo con fontana di lava nella notte [FOTO]

Nuovo parossismo dell’Etna nelle scorse ore: l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est del vulcano è ripresa poco dopo le ore 3, per poi passare a fontana di lava poco prima delle 4. “In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Est,” ha comunicato in una nota l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.

Alle 05:47 l’INGV ha poi comunicato che “l’analisi delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza mostra che la fontana di lava è cessata. A causa di problemi tecnici l’elaborazione dei segnali infrasonici e del tremore non sono al momento disponibili“.