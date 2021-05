Etna, incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est: tremore vulcanico in aumento [FOTO e VIDEO]

L’Etna continua la sua eruzione con boati e attività stromboliana in incremento. “Dalle ore 16:45 UTC circa si osserva un incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione E. Intorno alle ore 15:40 UTC l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un repentino incremento raggiungendo il livello alto alle 16:30 circa”, comunica l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.

“La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico risulta ubicata in prossimità del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2800 m s.l.m.. Dalle 16:45 UTC l’attività infrasonica mostra un incremento nel numero e nell’ampiezza degli eventi infrasonici che risultano localizzati al Cratere di Sud Est. L’analisi dei segnali delle deformazioni del suolo evidenzia delle debolissime variazioni (pochi centesimi di microradianti) ad alcune stazioni della rete clinometrica intorno alle 16.20 UTC circa, mentre nella rete GNSS non si osserva nessuna variazione di rilievo”, conclude l’INGV.

L’attuale fase eruttiva dell’Etna non impatta, al momento, con l’operativita’ dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, alcune immagini dell’attività in atto.