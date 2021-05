Etna, nuovo parossismo in corso: esplosioni al Cratere di Sud-Est, fontana di lava e colonna di cenere [LIVE]

Nuovo parossismo dell’Etna in corso: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo comunica che continua “l’attività esplosiva al Cratere di SE. L’analisi delle telecamere di video sorveglianza mostra che la nube eruttiva raggiunge un’altezza di 5500 m sul livello del mare. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione SE. E’ inoltre in corso un trabocco lavico dal Cratere di Sud Est.

L’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto livelli molto alti.

Dalle ore 08:40 circa si osserva tremore infrasonico al Cratere di Sud Est.

Dalle 08:20 sono visibili deboli variazioni alle stazioni clinometriche, che hanno raggiunto l’ampiezza massima di 0.1 microradianti. Non si rilevano variazioni significative alle stazioni della rete GNSS“.