Etna, vulcano irrequieto: nuova intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud-Est [FOTO]

Nuova intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud-Est dell’Etna: a rilevarla, stamane, dalle 10:21, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo, che nella notte ha registrato una fontana di lava e una colonna eruttiva di 7 km.

L’INGV ha osservato una “intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube vulcanica si disperse verso ENE. L’analisi delle immagini di videosorveglianza mostrano che la nube eruttiva raggiunge un’altezza di 4000 m. L’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo un primo incremento intorno alle 08:50 circa, intorno alle ore 10:20 ha mostrato un repentino incremento portandosi su livelli alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico, tornata disponibile alle 07:00 circa, si pone in prossimità del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2700 m s.l.m.. L’attività infrasonica si mantiene su livelli bassi. L’analisi dei segnali delle deformazioni del suolo (Tilt e GNSS) non mostrano variazioni significative“.