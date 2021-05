Eutanasia: Lega scrive a Fico, ‘tenuti fuori da Pd-M5S, ora basta’** (2)

(Adnkronos) – Inoltre il centrodestra lamenta anche il fatto che nella seduta di ieri si sarebbe dovuto approvare un testo base “che però noi non abbiamo letto. Di testi ce ne sono diversi, anche uno nostro -dice Turri- e di solito per arrivare a un testo base, i relatori si confrontano con i gruppi per arrivare al testo più condivisibile in modo da facilitare l’iter dei lavori in commissione. E invece non è andata così”.

Sulla commissione d’inchiesta sulla magistratura, invece, le proteste del centrodestra riguardano l’indicazione, da parte dei presidenti (entrambi M5S) di Affari Costituzionali e Giustizia, di due relatori che -non solo non hanno presentato nessuna delle pdl in esame- ma che appartengono a due forze politiche -Pd e Leu- che sarebbero tiepide sul progetto. “Massima stima personale, Ceccanti figuriamoci è un professore di diritto costituzionale, però affidare a Pd e Leu l’incarico di relatori quando in ufficio di presidenza proprio Pd e Leu hanno parlato esplicitamente della commissione d’inchiesta come iniziativa inopportuna…”.

“Questi due casi sono i più clamorosi -argomenta Turri- ma ci sono altri leggi in materia di giustizia in cui i relatori sono sempre e solo Pd e M5S”. In molti casi si tratta di provvedimenti ‘ereditati’ dal Conte 2, “ma potrebbero anche aggiungere un altro relatore vista la nuova maggioranza. Io mi aspetto che tornino indietro sui loro passi e che i presidenti della commissioni aprono anche a relatori della nuova compagine di maggioranza che comprende Lega e Fi”.