Eutanasia: mercoledì in commissione ma è scontro centrodestra ed ex giallorossi (3)

(Adnkronos) – Il relatore Bazoli si dice sorpreso dagli attacchi del centrodestra. “Sono sorpreso, avevamo concordato in Ufficio di presidenza, senza particolari problemi, che oggi avremmo depositato il testo base, che è da discutere ed è aperto ai contributi degli altri gruppi. Invece, da parte del centrodestra, è stata fatta una questione sui relatori, del Pd e del M5s, che non tengono conto della nuova maggioranza. In pratica, gli accordi presi in Ufficio di presidenza non sono stati rispettati”, ha detto l’esponente dem all’Adnkronos.

Bazoli invita a non esasperare i toni, “prendiamo atto di questa posizione del centrodestra e mi auguro si possa riprendere con maggiore serenità la prossima settimana la discussione per entrare nel merito. Nessuno vuole forzare la mano”. Però i tempi stringono e c’è un ritardo accumulato su un provvedimento partito con il Conte 1, passato attraverso il Conte 2 e che ora va approvato.

“Sui temi etici è bene trovare la più ampia e larga condivisione. Ma abbiamo un vincolo esterno, la sentenza della Corte costituzionale, da cui non si può prescindere. C’è stata la pandemia e abbiamo accumulato ritardo, adesso si potrebbe provare a fare un passo in avanti”. La Consulta aveva sollecitato il Parlamento a legiferare già nell’ottobre 2018, ma la maggioranza giallo-verde non aveva trovato un accordo.