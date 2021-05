Eutanasia: mercoledì in commissione ma è scontro centrodestra ed ex giallorossi (5)

(Adnkronos) – L’art. 6 si occupa dei ‘Comitati per l’etica nella clinica’ che “dovranno essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, e costituiti da personale con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee”. Nell’art. 7 si parla di ‘Esclusione di punibilità’ e si specifica che “non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge”.

Si specifica inoltre che “non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della entrata in vigore della presente legge” e che abbia agito seguendo i criteri della legge stessa. Nell’art. 8 sono contenute le ‘Disposizioni finali’ per l’attuazione della legge che è di competenza del ministero della Salute.