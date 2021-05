Eutanasia: Perantoni e Lorefice, ‘prossima settimana deposito testo base’**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – ‘Sarà presentato dai relatori la prossima settimana il testo base sul fine vita. Ringraziamo Alfredo Bazoli e Giorgio Trizzino, al quale come relatore è subentrato Nicola Provenza, per il proficuo lavoro fin qui svolto”. Lo affermano Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, presidenti delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera.

“Il ritardo -aggiungono- non deve impedire ai Gruppi di arrivare finalmente a disciplinare la facoltà di persone affette da patologie irreversibili o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita con la dignità alla quale ha diritto ogni essere umano. La società lo aspetta da molto tempo”.