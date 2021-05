Evitata di un soffio la collisione fra due aerei passeggeri: due voli Tap ed Ethiopian si sono incrociati nel cielo

Solo per un soffio è stato evitato un disastro aereo, una collisione fra due aerei con passeggeri in volo. Lo fa sapere il governo del Congo. Mercoledi’ scorso, un volo della portoghese Tap fra Maputo e Lisbona e uno delle Ethiopian Airlines fra Addis Abeba e Windhoek avrebbero rischiato la collisione in un punto in cui le loro rotte s’incrociavano nello spazio aereo del Paese africano sulla verticale di Lubumbashi, fa sapere il Ministero dei trasporti della Repubblica Democratica del Congo.

All’origine della situazione di pericolo, un “difetto di comunicazione” fra i voli e la torre di controllo di Lubumbashi, fa sapere il Ministro ai trasporti del Congo, Cherubin Okende Senga.