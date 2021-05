Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Tra dieci anni +28% di anziani; tra 20 anni + 40%. Si tratta di criticità originate dal fatto che da 26 potenziali pensionati (in età 65 e più) per ogni 100 potenziali lavoratori (in età 20-64) nei primi anni 90, si è giunti a 39 potenziali pensionati per ogni 100 nell’ultimo quinquennio. Lo ha spiegato Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat intervenendo agli Stati generali sulla natalità a Roma all’Auditorium della Conciliazione.