Fdi: Meloni a cuore aperto, ‘devo tutto a mia madre, sostegno da miei nonni che votavano Dc’ (3)

(Adnkronos) – “Ho provato a darle un fratello -è il rimpianto- dovremmo fare più informazione su questo tema, avrei voluto saperlo prima che le cose sarebbero diventate molto, molto più difficili. Per me, per il legame che ho con mia sorella, è molto dura che lei sia figlia unica. Con lei ho conosciuto tutte le forme più estreme di emozione: l’amore, la paura”.

E proprio leggendo la lettera scritta a Ginevra e contenuta nel libro che Meloni torna a commuoversi al termine dell’intervista. Durante la quale naturalmente non manca una parte dedicata al compagno Andrea, “che non soffre il mio ruolo; che tifa per i miei successi; che sa starti a fianco”; che, giornalista, non ha esitato a difenderla in diretta per i commenti misogini subiti via social. “Non me lo aspettavo, non me lo ha detto lui, non era una cosa facile nella sua posizione. L’ho trovata una grande prova d’amore. Penso che l’amore abbia un senso se riesci a fare squadra: che cosa sei disposto a sacrificare e a rischiare per un altro”.

Di un eventuale matrimonio, conclude Meloni, “non parliamo molto. Nonostante creda nel principio del matrimonio è come se le cose fossero già in equilibrio. Vediamo, vediamo…”.