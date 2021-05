Fi: su Berlusconi ricoverato apprensione dei social, ‘Silvio nun famo scherzi’

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – La notizia del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano ha scatenato la reazione dei social. Gli utenti appaiono per lo più preoccupati per lo stato di salute del fondatore di Forza Italia. Alcuni postano messaggi di incoraggiamento, altri scrivono messaggi che esprimono apprensione e preoccupazione. “Silvio nun famo scherzi che sei il mio unico maestro e non sono ancora pronto per volare da solo”, scrive un utente. “Daje che ti stimo troppo!”, aggiunge un altro. La notizia della telefonata del leader di Fi a Matteo Salvini, che ha dichiarato che Berlusconi “non sta benissimo ma ne uscirà sicuramente”, ha contribuito ad accrescere la preoccupazione dei fan.

Anche molti personaggi noti hanno postato un pensiero per Berlusconi: “Ti sono vicino con tutto il mio cuore. Hai superato tante battaglie e sono certo che supererai anche questa”, ha scritto su Twitter il rampollo di casa Agnelli Lapo Elkann.

E sulla fake news della morte del leader di Forza Italia circolata in queste ore, chiude la partita il post di Nicola Porro: “Al centesimo messaggino e telefonata, converrebbe ricordare come il finto coccodrillo è un classico nato ben prima delle fakenews #silvio”, cinguetta il giornalista.