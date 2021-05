Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Continuo a leggere, nonostante le smentite, di un mio ruolo centrale nelle vicende relative al Giornale. Ribadisco ancora una volta che non mi sono mai occupata, non mi occupo e non ho alcuna intenzione di occuparmi delle decisioni che riguardano la testata, sulle quali non ho né titolo né competenza”. Così, in una nota, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, replicando a notizie di stampa.