Allarme intorno alle 11:30 a Firenze, alla Galleria degli Uffizi, per una colonna di fumo alzatasi da una canna fumaria sul tetto dell’ala di ponente del museo. Adesso la galleria nella sua interezza è aperta regolarmente alle visite.

A causare l’allerta sarebbe stata una caldaia usata per il condizionamento dell’aria: il surriscaldamento ha provocato il fumo, ma non si è registrato alcun incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i tecnici della manutenzione dell’impianto.