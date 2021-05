Fisco: Bernini, ‘slogan Pd sui ricchi figlio di pregiudizio ideologico’

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Lo slogan del Pd in cui si intima all’ 1 per cento più ricco di ‘restituire’ al 99 per cento dei giovani è figlio di un pregiudizio tipico della vecchia sinistra, che considera la ricchezza come un bene sempre e comunque sottratto indebitamente”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

“Si può infatti restituire solo qualcosa che non ci appartiene, ed è evidentemente questo che pensa il Pd: che i patrimoni accumulati siano un furto ai danni della società, anche se sono il frutto delle fatiche di una vita di chi ha creato posti di lavoro e prodotto redditi già iper tassati. Ecco: la proposta della dote ai giovani aumentando le tasse è di per sé discutibile, ma quel verbo, ‘restituire’, dice tutto sulla sinistra italiana e sul suo ancoraggio ideologico alle antiche parole d’ordine gauchiste”.