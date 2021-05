Roma, 20 mag (Adnkronos) – “Non è il momento di pensare a nuove tasse, ma di rafforzare gli aiuti per imprese, famiglie, p.iva. In questa direzione va il nuovo decreto presentato da #Draghi. E lavoriamo per completare le riaperture: il primo sostegno che chiede chi vive del proprio lavoro è poter lavorare”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Marco Di Maio.