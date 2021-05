Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Il fatturato di Amazon dell’anno scorso ammonta a 500 miliardi, 44 solo in Ue e a quanto risulta le tasse pagate in Italia non arrivano a 11 milioni. Qui è giusto intervenire. Mettiamoci d’accordo su questo”. Lo dice Matteo Salvini a Radio Radio sui colossi web.